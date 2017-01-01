WinkДетямДетский КВН2-й сезон6-я серия
Детский КВН (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
8.62017, Детский КВН. Сезон 2. Серия 6
ТВ-шоу, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Новая версия юмористического шоу талантов. Впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звeзды совещаются в финале каждого выпуска.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Константин
Куц
- ВКРежиссёр
Вадим
Киселёв
- Актёр
Михаил
Галустян
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актриса
Юлия
Михалкова
- Актриса
Пелагея
- Актриса
Нюша
Шурочкина
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Родион
Газманов
- Актриса
Анна
Уколова
- Актриса
Алла
Духова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Александр
Масляков