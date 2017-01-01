Детский КВН. Сезон 2. Серия 4
Wink
Детям
Детский КВН
2-й сезон
4-я серия

Детский КВН (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.62017, Детский КВН. Сезон 2. Серия 4
ТВ-шоу, Комедии6+

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Сюжет

Новая версия юмористического шоу талантов. Впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, звeзды совещаются в финале каждого выпуска.

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