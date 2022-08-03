7 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн

Детские годы Петра I это очень важный аспект биографии российского императора. Еще в раннем детстве у Петра сформировался характер, в том числе нелюбовь к Москве. Важным моментом детских и юношеских лет Петра I были потешные игры на суше и на воде. Именно эти игры помогли Петру стать великим полководцем и выигрывать сражения и войны. Большое влияние на Петра I оказали его наставники-иностранцы, а также его первая любовь. Наконец, еще одной основной вехой в жизни Петра I стали Азовские походы 16951696 гг. Обо всем этом более подробно вы узнаете из данного урока.



