Детская комната (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Детская комната1-й сезон2-я серия
Детская комната (сериал, 2006) сезон 1 серия 2
2006, Детская комната. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу16+
О сериале
Обустроить детскую комнату – задача не из легких. Все должно быть максимально удобно, комфортно, а главное – безопасно.
Прежде чем начать ремонт в детской комнате, надо четко понимать, какой она должна быть, чтобы радовать и маму и малыша? Каким цветом покрасить стены или поклеить обои? Какой текстиль выбрать? Даже из каких материалов будет выполнена детская кроватка и пеленальный столик для малыша?
Программа «Детская комната» поможет молодым родителям самостоятельно сделать ремонт в детской комнате. Опытные дизайнеры поделятся своими секретами и идеями, вам лишь останется при желании только повторить.
И помните главное, декор комнаты ребенка должен быть веселым, ярким, с неизменно жизнерадостными рисунками.