Детки в порядке (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Душевный ситком от сценариста «Теории большого взрыва» Тима Дойла. В центре сюжета — неунывающая католическая семейка с окраины Лос-Анджелеса. Воспитывающим восьмерых сорванцов Майку и Пегги становится еще веселее, когда из семинарии возвращается возомнивший себя спасителем старший сын.

