Детки в порядке (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, The Kids Are Alright
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Душевный ситком от сценариста «Теории большого взрыва» Тима Дойла. В центре сюжета — неунывающая католическая семейка с окраины Лос-Анджелеса. Воспитывающим восьмерых сорванцов Майку и Пегги становится еще веселее, когда из семинарии возвращается возомнивший себя спасителем старший сын.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- РАРежиссёр
Рэндолл
Айнхорн
- МСРежиссёр
Мэттью
Сон
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- РЭРежиссёр
Ребекка
Эшер
- ММАктриса
Мэри
МакКормак
- ДГАктёр
Джек
Гор
- ССАктёр
Сэм
Страли
- КФАктёр
Калеб
Фут
- СБАктёр
Сойер
Барт
- КПАктёр
Кристофер
Пол Ричардс
- ЭУАктёр
Энди
Уокен
- СБАктёр
Сантино
Барнард
- ТДАктёр
Тим
Дойл
- Актёр
Майкл
Кудлиц
- ТДСценарист
Тим
Дойл
- ДБСценарист
Джим
Брэндон
- ТХСценарист
Том
Херц
- ТДПродюсер
Тим
Дойл
- РАПродюсер
Рэндолл
Айнхорн
- ДБПродюсер
Джим
Брэндон
- МБХудожник
Майкл
Бадж
- ЭМХудожница
Эрин
Магилл
- КБМонтажёр
Кэйси
Браун
- ККОператор
Крэйг
Киф
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла