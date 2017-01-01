Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 0 смотреть онлайн

Сюжет

Второй сезон. «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России представляют второй сезон ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды». Это настоящее спортивное состязание для начинающих фигуристов и одновременно зрелищный и увлекательный телевизионный проект. Масштабный всероссийский кастинг, самые именитые судьи, уникальный тандем ведущих, самые талантливые юные спортсмены страны! Они готовы удивлять! Они готовы побеждать! Вместе с Татьяной Тарасовой, Ильей Авербухом и Алексеем Ягудиным мы увидим, как рождаются новые чемпионы большого спорта!



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