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Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 0 смотреть онлайн
2017, Дети на льду. Звезды. Сезон 2
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Сюжет
Дети на льду. Звезды — первое в России детское ледовое шоу! Это настоящее спортивное состязание для начинающих фигуристов и одновременно зрелищный и увлекательный телевизионный проект, интересный самой широкой аудитории.
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