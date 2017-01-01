Wink
Сериалы
Дети на льду
2-й сезон
0-я серия

Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 0 смотреть онлайн

2017, Дети на льду. Звезды. Сезон 2
0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дети на льду. Звезды — первое в России детское ледовое шоу! Это настоящее спортивное состязание для начинающих фигуристов и одновременно зрелищный и увлекательный телевизионный проект, интересный самой широкой аудитории.

Сериал Дети на льду 2 сезон 0 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия

Рейтинг