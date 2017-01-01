Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Второй сезон тв-шоу «Дети на льду. Звезды» подходит к завершению. Бороться за главный приз проекта в финале будут 14 лучших юных фигуристов страны: 12 из них отобрали судьи, а двоих счастливчиков своими голосами выбрали телезрители! Музыкальная тема финала – «Любимые советские мультфильмы». Ко�му из маленьких «звездочек» достанется грант на занятие фигурным катанием в 1 млн. рублей от компании «Ростелеком»? А кто из юных участников проекта в будущем вырастет до звания Олимпийского чемпиона? Болейте за новое поколение элиты фигурного катания России! Смотрите финал шоу 2017!



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