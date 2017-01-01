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Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
2017, Дети на льду. Звезды. Сезон 2. Серия 8
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Сюжет
Позади изнуряющие отборочные этапы проекта. Из каждой группы судьи отобрали по два самых сильных участника: 6 девочек и 6 мальчиков готовятся теперь к решающим соревнованиям в финале! А пока мы можем еще раз насладиться их блистательными прокатами в полуфинале!!!
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