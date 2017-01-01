Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Мы близки к развязке шоу – последняя группа мальчиков выйдет на лед. Нас ждет серьезная мужская музыкальная тема: музыка военных лет! В этой серии свои прокаты покажут мальчики из Тольятти, Казани, Кургана, Хабаровска, Читы и два конкурсанта из Сочи, Олимпийской столицы нашей страны. Борьба бу�дет серьезной и напряженной. Перед судьями встанет непростой выбор: как правильно распорядиться двумя последними путeвками в финал? Как отметить самых достойных?



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