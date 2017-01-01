Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыДети на льду2-й сезон6-я серия
Дети на льду сезон 2 серия 6
2017, Дети на льду. Звезды. Сезон 2. Серия 6
0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
И снова на льду проекта девочки! Тема прокатов «Популярная классика». Чем удивят наши участницы зрителей и судей, какие образы приготовят, чтобы получить высшие баллы? Будет ли классическая тема легкой для столь юных спортсменок?
