Wink
Сериалы
Дети на льду
2-й сезон
6-я серия

Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

2017, Дети на льду. Звезды. Сезон 2. Серия 6
0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

И снова на льду проекта девочки! Тема прокатов «Популярная классика». Чем удивят наши участницы зрителей и судей, какие образы приготовят, чтобы получить высшие баллы? Будет ли классическая тема легкой для столь юных спортсменок?

Сериал Дети на льду 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг