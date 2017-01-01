Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

И вновь на льду мальчики! Тема их прокатов - «Песни из отечественных и зарубежных кинофильмов». По традиции, свои интерпретации на льду нам покажут юные фигуристы из разных городов нашей необъятной страны. Мы увидим ребят из Читы, Кореновска, Челябинска, Москвы, Красноярска и двух участников из Северной столицы. Семь юных спортсменов выйдут на лед полные решимости победить, но получить от судей место в финале смогут только двое! Как выдержать напряжение и не ошибиться? Дорога в большой спорт для этих мальчиков уже открыта, все зависит только от них!



