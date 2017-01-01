Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Борьбу в проекте продолжают юные леди. Зрителей ждут семь номеров второй группы девочек и их уникальные ледовые интерпретации музыкальных композиций из любимых опер, оперетт и мюзиклов! За изящной хореографией и утонченными образами спортсменок скрыта решимость покорить своими выступлениями именитое жюри проекта! Какие два имени назовут судья? Кому понадобится зрительская поддержка? Следите за судьбой наших участниц!



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