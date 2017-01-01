Wink
Сериалы
Дети на льду
2-й сезон
4-я серия

Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2017, Дети на льду. Звезды. Сезон 2. Серия 4
0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Борьбу в проекте продолжают юные леди. Зрителей ждут семь номеров второй группы девочек и их уникальные ледовые интерпретации музыкальных композиций из любимых опер, оперетт и мюзиклов! За изящной хореографией и утонченными образами спортсменок скрыта решимость покорить своими выступлениями именитое жюри проекта! Какие два имени назовут судья? Кому понадобится зрительская поддержка? Следите за судьбой наших участниц!

Сериал Дети на льду 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD

Рейтинг