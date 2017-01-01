Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Позади отборочные этапы соревнований – онлайн кастинг и очный кастинг в регионах. И теперь 42 участника проекта готовы побороться за звание лучшего юного фигуриста страны! На лед выходит первая группа девочек с музыкальной темой прокатов «Сказки и супергерои». Выступать первыми – всегда сложно. А у судей для участниц этой группы только 2 путевки в финал! Кто справится с волнением и сможет удивить жюри и зрителей мастерским катанием?



Сериал Дети на льду 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.