Дети на льду (сериал, 2017) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

На участие во втором сезоне ТВ-шоу «Дети на льду. Звезды» претендовало более 2000 юных фигуристов со всех уголков России! Только 500 счастливчиков были допущены до очных кастингов, которые прошли в семи крупнейших городах страны. Отбор вели такие именитые фигуристы и тренеры как Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Илья Авербух, Аделина Сотникова, Алексей Урманов, Федор Климов, Артур Дмитриев и другие! Только лучшие юные спортсмены получали возможность представлять свой федеральный округ в Москве. В борьбу за победу в проекте вступили: 21 мальчик и 21 девочка.



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