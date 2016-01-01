Дети на льду (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Первый сезон. Ростелеком и Федерация фигурного катания на коньках России запускают уникальный проект — телешоу «Дети на льду. Звезды». Это соревнование 40 юных фигуристов (в возрасте от 7 до 9 лет), выбранных для участия в шоу по результатам кастингов в 10 городах России из более чем 400 претендентов. Выступления конкурсантов оценивают легендарные тренеры, спортсмены, судьи, деятели фигурного катания. Бессменный председатель конкурсного жюри — Заслуженный тренер СССР, тренер-консультант сборной России по фигурному катанию на коньках Татьяна Анатольевна Тарасова.



