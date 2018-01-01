WinkСериалыДетективы13-й сезон725-я серия
Детективы (сериал, 2018) сезон 13 серия 725 смотреть онлайн
2018, Детективы. Сезон 13. 725
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главные герои сериалити ― отставные майоры полиции Игорь Лукин и Алексей Насонов, которые занялись частным сыском и открыли собственное детективное агентство. Каждая серия ― новое дело из практики Лукина и Насонова, которым под силу раскрыть любое, даже самое запутанное, преступление.
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
2.8 IMDb
- КЗРежиссёр
Камиль
Закиров
- ДТРежиссёр
Дмитрий
Тихон
- ЮХРежиссёр
Юрий
Харнас
- МЖРежиссёр
Михаил
Жерневский
- ИЛАктёр
Игорь
Лукин
- АНАктёр
Алексей
Насонов
- ЮВАктриса
Юлия
Вайшнур
- ИДАктёр
Иван
Джанчатов
- ЕЛАктриса
Елена
Ландер
- НРАктриса
Наталья
Русинова
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- ЕКАктриса
Елена
Коллегова
- КААктёр
Константин
Ананьев
- АААктёр
Александр
Арефьев
- АМСценарист
Анна
Михалева
- АМСценарист
Александр
Молчанов
- ЕВСценарист
Екатерина
Викторова
- АГСценарист
Анна
Графкова
- АЛПродюсер
Александр
Левин
- ОММонтажёр
Олег
Малыгин
- МПОператор
Мартыньш
Пунанс
- ЕКОператор
Евгений
Кропочев
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин