Детективы. Сезон 13. 701
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Детективы (сериал, 2018) сезон 13 серия 701 смотреть онлайн

2018, Детективы. Сезон 13. 701
Детектив18+

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О сериале

Главные герои сериалити ― отставные майоры полиции Игорь Лукин и Алексей Насонов, которые занялись частным сыском и открыли собственное детективное агентство. Каждая серия ― новое дело из практики Лукина и Насонова, которым под силу раскрыть любое, даже самое запутанное, преступление.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детективы»