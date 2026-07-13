2024, Детектив на кончике пера. Сезон 4. Серия 1
Детектив, Мелодрама18+
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Детектив на кончике пера (сериал, 2024) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Популярный автор дамских романов Варвара Любочкина мечтает писать детективы. Наверное поэтому она вместе со своей подругой, экспертом-криминалистом Настей Калугиной, то и дело оказывается в центре расследования преступлений. И никому, даже главе местного Следственного комитета майору юстиции Кравцову, не удается остановить Варвару в ее стремлении разгадать очередную криминальную загадку. В этом ей помогает уникальная способность вызывать из подсознания образы погибших людей, а также знание законов драматургии.
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