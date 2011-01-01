Детали. Новейшая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2011, Детали. Новейшая история. Сезон 1. Серия 6
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Еженедельный тележурнал о замечательных людях и знаменательных событиях страны и мира. Увлекательные и эксклюзивные репортажи, «горячие» новости, портреты на фоне времени, разговоры в студии — новый проект покажет детали с разных сторон.
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