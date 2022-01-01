Никита Кит (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

DETAILING ХИМЧИСТКА ТРАКТОРА
Эта серия пока недоступна

О сериале

В 2009 году я открыл первый свой автосалон б/у автомобилей, назвал я его «Автосалон КИТ». Затем в 2017 году мы открыли «АвтоТехЦентр КИТ», думаю теперь понятно почему именно такое название канала. На нашем канале мы снимаем про тачки, жизнь, бизнес, активный и экстремальный спорт. А ещe мы объединяем людей, которые не могут жить без автомобилей.

