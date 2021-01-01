WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 461-й сезонДеррик Льюис vs Крис Дакас
UFC Fight Night Las Vegas 46 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бой в тяжeлом весе возглавил турнир UFC Fight Night 199. Деррик Льюис, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, вышел в октагон против Криса Дакаса, идущего на серии из четырeх побед.
Сериал Деррик Льюис vs Крис Дакас 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.