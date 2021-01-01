Деррик Льюис vs Крис Дакас
UFC Fight Night Las Vegas 46
Деррик Льюис vs Крис Дакас

UFC Fight Night Las Vegas 46 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Бой в тяжeлом весе возглавил турнир UFC Fight Night 199. Деррик Льюис, занимающий третью строчку в рейтинге дивизиона, вышел в октагон против Криса Дакаса, идущего на серии из четырeх побед.

Спортивный
37 мин / 00:37

