Деррик Льюис vs Благой Иванов
Wink
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UFC 244
1-й сезон
6-я серия

UFC 244 (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Главным боем вечера на UFC 244 в Нью-Йорке стал бой между Хорхе Масвидалем и бывшим претендентом на чемпионский пояс в лeгком весе Нейтом Диазом. Победитель получит пояс с титулом «самого плохого парня», который был учреждeн специально для этого боя.

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Жанр
Спорт
Время
26 мин / 00:26

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