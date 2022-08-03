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Деревенская комедия
1-й сезон
8-я серия

Деревенская комедия (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2009, Деревенская комедия, 8 серия
Комедия18+

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О сериале

Перед приездом комиссии Электронадзора Костя помогает Михалычу отключить незаконно подсоединенную гирлянду на крыше Сельсовета. Костю бьет током, и он теряет память. Галя окружает мужа невиданной заботой, но ничего не помогает. И тогда она идет на крайнюю меру: отправляет Костю с Полулеликом и Отелиным выпить на берегу. Память возвращается к Пышкину после первой же рюмки, но мужики уговаривают его пару недель не сообщать об этом Гале...

Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

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