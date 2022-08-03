Перед приездом комиссии Электронадзора Костя помогает Михалычу отключить незаконно подсоединенную гирлянду на крыше Сельсовета. Костю бьет током, и он теряет память. Галя окружает мужа невиданной заботой, но ничего не помогает. И тогда она идет на крайнюю меру: отправляет Костю с Полулеликом и Отелиным выпить на берегу. Память возвращается к Пышкину после первой же рюмки, но мужики уговаривают его пару недель не сообщать об этом Гале...

