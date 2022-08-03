Галя возвращается из усадьбы Бовта домой. Костя счастлив: к приходу жены он и дом убрал, и ужин приготовил. Вот только огород Пышкиных на фоне соседского Куркуленковского выглядит жалким. Никита Куркуленко хвастается Пышкиным, что он на ферме столько навоза наворовал, что теперь на его огороде хоть бананы выращивай. Настроение у Гали резко портится, и Полулелик предлагает Косте устроить ей сюрприз…

