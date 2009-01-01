Деревенская комедия (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2009, Деревенская комедия, 5 серия
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Сюжет
У Михалыча каждый человек на счету, ведь от численности жителей села будет зависеть, проведут ли в Пышкино газ или нет. И именно в это время Галя приносит в сельсовет заявление о разводе. Костя собирается уезжать, а деревня может остаться без долгожданного газа. Пышкинцы решают исправить ситуацию и помочь воссоединению семьи...
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