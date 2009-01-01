Деревенская комедия (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Костя по неопытности привозит из города просроченные деликатесы для закусочной Куркуленко. В результате - тридцать тысяч рублей долга, деньги огромные для Пышкино. Бедняге остается только одно – отправляться в город на заработки. Но тут неожиданно выясняется, что Костя – прямой потомок графа, скончавшегося в Париже. И теперь ему, как наследнику, причитается миллион евро.



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