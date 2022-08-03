Многочисленная родня Бовта относится к браку с большим уважением, поэтому пышкинский олигарх скрывает, что разводится. Неожиданно к нему в гости приезжает дядя, казацкий атаман. Бовт просит Галю побыть в роли его жены всего два дня, пока дядя не уедет. Но тут происходит непредвиденное: давно овдовевший атаман влюбляется в Нонну, местную милиционершу, и его пребывание в Пышкино затягивается на неопределенный срок...

