UFC Fight Night Las Vegas 36 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Дерек Брансон (#5 рейтинга) идет на серии из четырeх побед. В главном поединке вечера он сразился с бойцом из ТОП 10 Дарреном Тиллом. Ранее Тилл (#7 рейтинга) потерпел поражение от Роберта Уиттакера, бывшего чемпиона среднего дивизиона.



Сериал Дерек Брансон vs Дарре�н Тилл 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.