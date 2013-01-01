Wink
Сериалы
Департамент
1-й сезон
12-я серия

Департамент (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2013, Департамент. Сезон 1. Серия 12
Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Их работа точно такая же, как и у «обычных» полицейских: сбор данных, оперативная разработка, слежка, прослушка, опросы свидетелей, возбуждение уголовных дел, с одной лишь разницей — сотрудники собственной безопасности работают против своих коллег.

Сериал Департамент 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Департамент»