Департамент (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Их работа точно такая же, как и у «обычных» полицейских: сбор данных, оперативная разработка, слежка, прослушка, опросы свидетелей, возбуждение уголовных дел, с одной лишь разницей — сотрудники собственной безопасности работают против своих коллег.



Сериал Департамент 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.