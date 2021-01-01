WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 331-й сезонДэнни Чавез vs Каи Камака
UFC Fight Night Las Vegas 33 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Бой в среднем весе между Юрайей Холом (#8 рейтинга) и Шоном Стрикландом (#11 рейтинга) возглавил турнир UFC Fight Night ESPN 28. Оба бойца идут на серии из четырех побед.
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