День Святого Валентина (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72020, День Святого Валентина. Серия 4
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Совершенно случайно Лена увидела своего мужа с другой женщиной. Казалось бы, что браку настал конец, но в День святого Валентина жизнь героини кардинально меняется. А все благодаря тому, что Лена нашла в себе силы поверить в себя и в существование настоящей любви...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Мохов
- Актриса
Алла
Юганова
- Актриса
Инга
Оболдина
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актёр
Александр
Мохов
- НДАктриса
Наталья
Доля
- ЛБАктриса
Любава
Берло
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- КФСценарист
Каринэ
Фолиянц
- Продюсер
Валентин
Опалев
- ВШХудожник
Виталий
Шаматиенко
- АГМонтажёр
Александр
Гуменюк
- АШОператор
Андрей
Шкир