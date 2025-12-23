День Шакала. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
День Шакала
1-й сезон
7-я серия

День Шакала (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.12024, День Шакала. Сезон 1. Серия 7
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сотрудница британской разведки Бьянка выходит на след наемного убийцы по прозвищу Шакал, который выполняет самые сложные заказы и скрывается от властей, меняя свою внешность.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «День Шакала»