День. Серия 5
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День (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.32018, De Dag
Боевики, Криминал18+

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Сюжет

Шесть заложников захвачены в банке. Полиция оцепила периметр, но понять, что на самом деле происходит в здании, и есть ли пострадавшие, до сих пор невозможно. Для успешного исхода освободительной операции нужны умелые и психически уравновешенные переговорщики, но их днем с огнем не сыскать.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.3 IMDb