Wink
Детям
Кот Леопольд
1-й сезон
0-я серия

Кот Леопольд (мультсериал, 1982) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

1982, День рождения кота Леопольда
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хитовый советский мультсериал, который учит детей быть добрыми и вежливыми. Кот Леопольд не курит, не пьет, не ругается и призывает всех к миролюбию, чем очень раздражает пару шкодливых мышей. Они то и дело провоцируют Леопольда, но он не звереет и остается культурным в любой ситуации.

Сериал День рождения кота Леопольда 1 сезон 0 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb