День мертвецов (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
7.62021, Day of the Dead
Ужасы, Боевик18+
О сериале
Зомби-апокалипсис заставляет шестерых совершенно незнакомых людей объединиться, чтобы переждать первую волну нашествия. Им нужно продержаться хотя бы 24 часа, пока ситуация не стабилизируется. День мертвецов запомнят все, кто сумеет его пережить.
- СКРежиссёр
Стивен
Костански
- ДГРежиссёр
Джем
Гаррард
- ЖГРежиссёр
Жаки
Гулд
- КТАктёр
Кинэн
Трэйси
- ДДАктёр
Дэниэл
Доэни
- НМАктриса
Натали
Малайка
- МФАктриса
Миранда
Фригон
- ДЛАктёр
Деян
Лойола
- МХАктриса
Морган
Холмстром
- КДАктриса
Кристи
Доун Динсмор
- МДАктёр
Майк
Допуд
- КОАктёр
Кевин
О’Грэйди
- ДРСценарист
Джаред
Риве
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- ДЧПродюсер
Доран
Чандлер
- МДПродюсер
Мэтт
Дрэйк
- ДГПродюсер
Джеймс
Гленн Дьюделсон
- РФПродюсер
Роберт
Франклин Дьюделсон
- СДМонтажёр
Саймон
Дэвидсон