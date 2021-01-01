Дэн Хукер vs Майкл Чендлер
Wink
Сериалы
UFC 257
1-й сезон
Дэн Хукер vs Майкл Чендлер

UFC 257 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бой в легком весе стал главным событием турнира UFC 257. Бывший чемпион UFC в лeгком и полулeгком весе Конор МакГрегор (#4 в рейтинге) вновь дрался с бывшим временным чемпионом UFC в лeгком весе Дастином Порье (#2 в рейтинге). В сентябре 2014 МакГрегор победил Порье техническим нокаутом на UFC 178.

Сериал Дэн Хукер vs Майкл Чендлер 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг