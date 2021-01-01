День глотка (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Не важно, кто ты — работаешь в офисе или на фрилансе, снимаешь документальные фильмы или видео для соцсетей. Рано или поздно рутина настигает всех. Дни похожи друг на друга, пропадает желание что-то делать. «День глотка» — это история о Никите, попавшем во временную петлю. Герой, раз за разом про�сыпающийся в одном и том же дне, ищет способ остановить это. Вооружившись Pulpy, он начинает осваивать новые увлечения. И когда кажется, что дело всей его жизни найдено, наступает новый день...



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