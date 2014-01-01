Демоны Да Винчи (сериал, 2014) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Демоны Да Винчи
2-й сезон
7-я серия

2014, Da Vinci's Demons 2
Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие сериала разворачивается в Италии 15 века. 25-летний Леонардо Да Винчи разрывается между наукой и религиозными догматами на пороге дерзких открытий, которые опередят свое время. Личная жизнь гения столь же непроста из-за запретной страсти к любовнице самого Лоренцо Медичи.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

