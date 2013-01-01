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Демоны Да Винчи
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Демоны Да Винчи (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2013, Da Vinci's Demons 1.8
Фэнтези18+

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Сюжет

Действие сериала разворачивается в Италии 15 века. 25-летний Леонардо Да Винчи разрывается между наукой и религиозными догматами на пороге дерзких открытий, которые опередят свое время. Личная жизнь гения столь же непроста из-за запретной страсти к любовнице самого Лоренцо Медичи.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Демоны Да Винчи»

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