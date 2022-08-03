WinkДетям8 класс. ГеографияНаселение РоссииДемографическая ситуация в России
8 класс. География (сериал, 2020) сезон 10 серия 2 смотреть онлайн
6.32020, Демографическая ситуация в России
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Данный видеоурок создан специально для изучения темы Демографическая ситуация в России. На этом уроке вы продолжите знакомиться с населением нашей страны. Учитель расскажет о демографической ситуации в России, из чего она складывается и результатом каких процессов она является.
