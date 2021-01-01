Дэмиан Майа vs Белал Мухаммад
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UFC 263
1-й сезон
Дэмиан Майа vs Белал Мухаммад

UFC 263 (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Два реванша, два боя за титул. Главным событием турнира UFC 263 стал бой между чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей и Марвином Веттори (#3 рейтинга). Прошлый бой состоялся в апреле 2018, тогда победу раздельным решением судей одержал Адесанья. Со-главным событием стал бой за чемпионский титул в наилегчайшем весе между чемпионом Девесоном Фигередо и Брэндоном Морено (#1 рейтинга). Прошлый их бой состоялся в декабре 2020 года и закончился ничьей. Еще одним со-главным событием стал бой в полусреднем весе между Леоном Эдварсом (#3 рейтинга) и Нэйтом Диазом, вернувшимся в октагон после длительного перерыва.

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Жанр
Спорт
Время
50 мин / 00:50

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