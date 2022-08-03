Дело рук утопающих (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.52021, Дело рук утопающих. Серия 8
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие разворачивается в небольшом городке, который из-за продолжительных ливней находится под угрозой затопления. Учительница Марина Коновалюк однажды поверила в искренность женатого мужчины и теперь замешана в грандиозном скандале. К тому же ее подозревают в убийстве соперницы. А полицейский Алексей Терещенко «сослан» в провинцию за серьезный служебный проступок. Справятся ли Марина и Леша со своими проблемами, и смогут ли они объединить местных жителей вокруг себя, чтобы спасти город?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Антон
Азаров
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- Актёр
Пётр
Рыков
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- АКАктёр
Александр
Крыжановский
- СДАктёр
Сергей
Дзялик
- МДАктёр
Марк
Дробот
- ТААктриса
Тамара
Антропова
- ИНАктриса
Инга
Нагорная
- Актёр
Константин
Корецкий
- ФГАктриса
Фатима
Горбенко
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ВКПродюсер
Виктория
Корогод
- НСПродюсер
Наталья
Стрибук
- АОХудожница
Алена
Остапенко