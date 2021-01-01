Дело рук утопающих (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Действие разворачивается в небольшом городке, который из-за продолжительных ливней находится под угрозой затопления. Учительница Марина Коновалюк однажды поверила в искренность женатого мужчины и теперь замешана в грандиозном скандале. К тому же ее подозревают в убийстве соперницы. А полицейский Алексей Терещенко «сослан» в провинцию за серьезный служебный проступок. Справятся ли Марина и Леша со своими проблемами, и смогут ли они объединить местных жителей вокруг себя, чтобы спасти город?



Сериал Дело рук утопающих 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.