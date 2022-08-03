Дело рук утопающих (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Дело рук утопающих. Серия 2
Дело рук утопающих
1-й сезон
2-я серия
8.52021, Дело рук утопающих. Серия 2
Мелодрама18+

О сериале

Действие разворачивается в небольшом городке, который из-за продолжительных ливней находится под угрозой затопления. Учительница Марина Коновалюк однажды поверила в искренность женатого мужчины и теперь замешана в грандиозном скандале. К тому же ее подозревают в убийстве соперницы. А полицейский Алексей Терещенко «сослан» в провинцию за серьезный служебный проступок. Справятся ли Марина и Леша со своими проблемами, и смогут ли они объединить местных жителей вокруг себя, чтобы спасти город?

