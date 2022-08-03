Дело гастронома № 1. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Дело гастронома № 1
1-й сезон
5-я серия
9.32011, Дело гастронома № 1. Сезон 1. Серия 5
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Дело гастронома № 1 (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Конец 1982 года: власть оказалась в руках у Юрия Андропова. Ему требовалось громкое показательное дело. И такое дело удивительно быстро нашлось… Перед начальником следственного отдела Скачко ставится задача — собрать компромат на директора «Елисеевского» гастронома Беркутова.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело гастронома № 1»