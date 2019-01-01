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7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
6.82019, Деление степеней с одинаковыми основаниями
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Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса
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7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 1
- 0+22 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 2
- 0+12 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 3
- 0+18 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 4
- 0+22 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 5
- 0+24 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 6
- 0+23 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 7
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7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 8
- 0+16 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 9
Сюжет
На этом уроке мы изучим деление степеней с одинаковыми основаниями. Вначале вспомним определение степени и теорему об умножении степеней с одинаковыми основаниями. Далее мы сформулируем теорему о делении степеней с одинаковыми основаниями, решим разъясняющие задачи и докажем теорему в общем случае. Затем мы применим теорему для решения различных задач, а также решим типичные задачи с использованием обеих теорем.
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