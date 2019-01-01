Деление степеней с одинаковыми основаниями
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7 класс. Алгебра
Степень с натуральным показателем и её свойства
Деление степеней с одинаковыми основаниями

7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

6.82019, Деление степеней с одинаковыми основаниями
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Сезоны и серии

Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса

Сюжет

На этом уроке мы изучим деление степеней с одинаковыми основаниями. Вначале вспомним определение степени и теорему об умножении степеней с одинаковыми основаниями. Далее мы сформулируем теорему о делении степеней с одинаковыми основаниями, решим разъясняющие задачи и докажем теорему в общем случае. Затем мы применим теорему для решения различных задач, а также решим типичные задачи с использованием обеих теорем.

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