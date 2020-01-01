Деление с остатком
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Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Деление с остатком

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

7.02020, Деление с остатком
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность вспомнить случаи табличного деления, познакомиться с делением с остатком, провести наблюдение за вариантами выполнения деления с остатком ; с помощью рисунка и числового луча, потренироваться в решении примеров по теме урока.

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