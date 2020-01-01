3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность вспомнить случаи табличного деления, познакомиться с делением с остатком, провести наблюдение за вариантами выполнения деления с остатком ; с помощью рисунка и числового луча, потренироваться в решении примеров по теме урока.





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