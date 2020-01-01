WinkДетям3 класс. МатематикаВнетабличное умножение и делениеДеление с остатком
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 11 смотреть онлайн
7.02020, Деление с остатком
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 1
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 2
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 3
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 5
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 6
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 7
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 8
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 9
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 11
- 0+11 мин
3 класс. Математика
�Сезон 3 Серия 12
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 13
Сюжет
На данном уроке учащимся предоставляется возможность вспомнить случаи табличного деления, познакомиться с делением с остатком, провести наблюдение за вариантами выполнения деления с остатком ; с помощью рисунка и числового луча, потренироваться в решении примеров по теме урока.
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