3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Хотите научиться делить в столбик? Думаю, что ответ не займёт много времени на рассуждения. Все хотят уметь делить в столбик. На этом уроке вначале мы вспомним, как делят устно. Будем заменять трёхзначные числа суммой разрядных слагаемых. Не забудьте также и про метод подбора. Но основное время урока будет уделено решению примеров на деление в столбик. Мы детально продумаем и разработаем алгоритм решения. Пользуясь алгоритмом, пошагово решим много примеров и заданий. Успеха и знаний!





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